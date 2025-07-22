В аэропорту Сочи на вылет и прилет задержали почти 40 рейсов

Аэропорт Сочи столкнулся с массовыми задержками авиарейсов. По данным онлайн-табло аэропорта на 09:00, 16 рейсов не вылетели и 21 не приземлился по расписанию. Пять рейсов отменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Среди задержанных вылетов — направления в Тель-Авив, Казань, Москву, Самару, Стамбул, Анталью, Киров, Саратов, Нижнекамск, Батуми и Новосибирск. Два рейса в столицу и Псков отменены.

На прилет в Сочи задержаны самолеты из Еревана, Омска, Перми, Ярославля, Москвы, Тбилиси, Саратова, Казани, Тель-Авива, Уфы, Чебоксар, Антальи, Стамбула, Самары, Батуми, Кирова и Нижнекамска. Три прибытия из Пскова, Москвы и Еревана отменены.

Алина Зорина