В Ростовской области произошли пожары во дворах домов после удара БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью была отражена атака БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный сад загорелась растительность на участках. Возгорания потушили, никто не пострадал, уточнил господин Слюсарь в Telegram.

По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили над Ростовской областью семь беспилотников. В общей сложности в течение ночи были сбиты 35 БПЛА над восемью российскими регионами, обошлось без жертв. Вчера обломки БПЛА упали на железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области, что привело к задержке более 50 пассажирских поездов.