В Азовском море объявили о начале заморного периода

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с 18 июля объявило заморный период в Азовском море, включая Таганрогский залив. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации АЧТУ, в водоеме началась массовая гибель рыбы из-за дефицита кислорода, спровоцированного аномальной жарой. Аналогичные ограничения введены в Керченском проливе, Таманском и Динском заливах.

«На период действия замора рыбакам разрешено добывать бычков с помощью драг — специальных конструкций с мешком для наполнения. Сроки завершения заморного периода не определены»,— приводятся в сообщении слова специалистов ведомства.

Валентина Любашенко