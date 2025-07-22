В Азовском море объявили о начале заморного периода
Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с 18 июля объявило заморный период в Азовском море, включая Таганрогский залив. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства 21 июля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации АЧТУ, в водоеме началась массовая гибель рыбы из-за дефицита кислорода, спровоцированного аномальной жарой. Аналогичные ограничения введены в Керченском проливе, Таманском и Динском заливах.
«На период действия замора рыбакам разрешено добывать бычков с помощью драг — специальных конструкций с мешком для наполнения. Сроки завершения заморного периода не определены»,— приводятся в сообщении слова специалистов ведомства.