В Екатеринбурге благоустроят Метеогорку и Основинский парк

Администрация Екатеринбурга планирует заняться благоустройством парка имени 50-летия Советской власти (Метеогорка) и Основинского парка, сообщил заммэра Владимир Гейко. Эти парки были в числе лидеров в голосовании за благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Несмотря на то, что победителем голосования стал участок набережной рек Исеть и Ольховка, было принято решение обновить и эти два парка. «Екатеринбуржцы очень активно голосовали за эти парки, поэтому не включить их в программу было бы неправильно. Это места притяжения жителей и гостей города»,— сказал господин Гейко.

Деньги на благоустройство обоих парков выделят из бюджета муниципалитета. Сейчас специалисты составляют эскизный проект благоустройства Метеогорки. В парке 50-летия ВЛКСМ, который стал победителем голосования в 2024 году, ведутся подготовительные работы. В течение трех лет там установят спортивные и детские площадки, площадки для собак, освещение, обустроят дорожки и почистят пруд. Благоустройство начнут с восточной части парка, постепенно двигаясь в сторону водоема.

Напомним, за обновление участка набережной Исети и Ольховки проголосовали более 73 тыс. жителей Екатеринбурга. Работы по благоустройству при федеральной поддержке начнутся в 2026 году. Всего в голосовании приняло участие 393 285 жителей города — Екатеринбург стал третьим по уровню активности в голосовании, уступив по количеству голосов только Москве и Санкт-Петербургу.

Ирина Пичурина