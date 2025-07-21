Денис Паслер раскритиковал проект по благоустройству набережной Екатеринбурга

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер раскритиковал концепцию проекта благоустройства набережной рек Исети и Ольховки, который стал победителем голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Во время осмотра территории вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым он заявил, что концепцию необходимо переделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (второй справа) во время осмотра участка набережной рек Исети и Ольховки

Фото: Виктория Биц Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (второй справа) во время осмотра участка набережной рек Исети и Ольховки

Фото: Виктория Биц

Напомним, участок набережной рек Исети и Ольховки стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни». За обновление территории проголосовало более 73 тыс. жителей Екатеринбурга. Работы по благоустройству при федеральной поддержке начнутся в 2026 году.

Проект предусматривает создание нескольких маленьких пирсов, моста, тропинок, теневого навеса, детских площадок, зон отдыха. Участок набережной рек Исети и Ольховки расположен за Макаровским мостом, выше площадки «Атмофеста». Работы оцениваются в 250-300 млн руб., рассказал замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. Протяженность территории под благоустройство составляет около 800 метров.

Денис Паслер отметил, что территорию необходимо разровнять, очистить водоем, расширить пешеходные тропы, добавить велодорожки, а в теневой зоне сделать спортивные площадки для воркаута. Он добавил, что изменение рельефа приведет к удорожанию плана. «Место классное, проект — не очень»,— подчеркнул он. В мэрии пообещали внести правки.

Виктория Биц