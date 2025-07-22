В Ростовской области ночью 22 июля отражена атака БПЛА

В ночь с 21 на 22 июля военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в пос. Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет», — приводятся в сообщении слова врио губернатора.

На место падения обломков выехали представители муниципалитета для уточнения последствий.

Валентина Любашенко