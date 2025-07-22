Более 900 человек удалили с ЕГЭ за шпаргалки и использование мобильных

В течение основного периода проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году были удалены 912 человек. Из них 458 — за использование шпаргалок, сообщили «Интерфаксу» в Рособрнадзоре.

По данным ведомства, еще 324 человека удалили за использование мобильных телефонов, 11 человек — за вынос контрольно-измерительных материалов (КИМ), 119 человек — за другие нарушения.

С 2020 года на экзаменах также задействован искусственный интеллект (ИИ). В этом году нейросеть поставила 803 метки о подозрениях на нарушения. Кроме того, анализ образцов экзаменационных работ с помощью ИИ выявил 65 работ, почерк в которых предположительно отличается от почерка в бланках итогового сочинения.

Основной период ЕГЭ проходил с 23 мая по 4 июля. Экзамен в эти даты сдали более 681 тыс. человек. ЕГЭ на 100 баллов сдали 6,8 тыс. учеников. Минцифры изучает возможность заменить Windows при проведении ЕГЭ.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Windows не допустят до ЕГЭ».