Windows не допустят до ЕГЭ

Минцифры изучает возможность заменить Windows при проведении ЕГЭ. Письмо с такой просьбой в ведомство отправила Ассоциация разработчиков программных продуктов. Согласно актуальным рекомендациям Рособрнадзора, экзамен сейчас можно проводить исключительно на софте американского разработчика Microsoft. Впрочем, российские компании считают, что это идет вразрез с законодательством об импортозамещении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для школ подобный переход может означать лишь дополнительные финансовые затраты, говорит ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Мерцалова: «В любом случае это определенные финансы, перенастройки компьютеров. Я не вижу в этом смысла, потому что задача ЕГЭ — это фиксация учебных достижений обучающихся. Вот в рамках информатики, наверное, освоение отечественного софта нужно. Для сдачи других предметов это излишняя история, и экономически, наверное, выгоднее пользоваться теми ресурсами, которые есть.

Что касается ЕГЭ, нужно совершенствование самой процедуры, заданий, внутреннего наполнения, а не того, на каком софте запускать экзамен.

Репетиторам и всем онлайн-платформам, которые занимаются подготовкой, придется это программное обеспечение осваивать. Но с частниками проще, это вклад в их собственных доход. А насколько будут в это вкладываться школы? Я думаю, что по возможности. При проведении экзаменов бывают сбои, но любая техническая система в таком массовом объеме все равно будет давать сбои. О частоте я, к сожалению, не могу говорить, это информация, которой владеет Рособрнадзор. Как правило, они это не особо любят подсвечивать. Эмоциональная реакция школьников действительно возможна, и она периодически имеет место. Но здесь надо, наверное, еще и определенную психологическую подготовку давать детям».

С этого года действует постановление правительства, которое запрещает закупки иностранного ПО. А с 1 сентября критические объекты смогут использовать только софт из официального реестра Минцифры. Однако российские разработчики указывают, что зависимость от Windows делает уязвимым и сам экзаменационный процесс. И отечественные программы уже вполне позволяют решить эту проблему, считает директор компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Непосредственно для считывания вот этих бланков не используется зарубежное ПО. Здесь речь идет о комплексном переходе, в том числе на российские операционные системы. Это более трудоемкая задача, но она нашим специалистам понятна.

Когда мы говорим о ЕГЭ, это уже систематизированный, стандартизированный, понятный процесс. Такие процессы переводить на российские операционные системы проще, в принципе я полностью это поддерживаю. Потому что существуют все равно риски, связанные с системой разработки Microsoft. Да, она функционирует, но у нее выключены обновления, и вам требуется прибегать к ухищрениям, чтобы скачать какой-то апдейт. Но это все возможно для обычного юзера. Когда мы говорим в масштабах страны, то есть риски, что она в какой-то момент вообще перестанет функционировать. Российские операционные системы отвечают на этот вызов. Переход можно будет осуществить достаточно быстро. Эта задача будет скорее механическая, этим будут заниматься даже не разработчики, а так называемые IT-инженеры, которые просто будут его донастраивать, это решаемо все за год вполне».

ЕГЭ сейчас проводится исключительно на базе специализированных пунктов сдачи, которые полностью обеспечивает государство. А вот ОГЭ иногда принимают обычные школы, впрочем, и в этом случае оборудование должны предоставлять региональные власти. Как считают собеседники “Ъ FM”, основные издержки при переходе на отечественное ПО лягут на организации, которые занимаются подготовкой к экзаменам. Они пока испытывают сложности с подбором аналогов иностранных программ, отмечает гендиректор AcademConsult Ирина Следьева: «На самом деле все экзамены для школы стандартизированы. Нельзя сказать, что это сложнейший софт. Самое главное — это алгоритм подсчета результатов, алгоритм захода тестируемого, камеры слежения, запись звука. Честно говоря, это не такая сложная проблема, мне кажется, для российского IT-сообщества.

Все, кто в образовании работает, уже давно ожидает перехода, все готовятся. Проблемы, конечно, будут, потому что полноценных аналогов всех удобных программ не существует, многие еще только в разработке. С другой стороны, цифровизация в России идет быстро. Хотелось бы только, чтобы аналоги оставались бесплатными. Мы пытаемся все время внедрить механизмы на основе наших платформ, но, честно говоря, хостинги наших сайтов не очень удобные и не очень хорошо позволяют это сделать. Мы пока сами ищем замену».

В 2023-м министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что все школы уже полностью перешли на отечественный софт. При этом в августе прошлого года эксперты Ассоциации разработчиков программных продуктов отмечали, что подобного добились лишь 60% образовательных организаций.

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Ульяна Горелова