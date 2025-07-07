Почти 7 тыс. участников ЕГЭ получили 100 баллов на экзамене
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 6,8 тыс. учеников. Из них 13 участников экзамена получили 300 баллов, 331 участник — 200 баллов.
«И у нас есть участница, которая получила 400 баллов»,— добавил господин Музаев, выступая на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года (цитата по ТАСС).
Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля. Пересдачи прошли 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена было зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года.