В МВД назвали фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника

Ребенок может распознать телефонных мошенников по кодовым фразам, которые те чаще всего используют, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники могут звонить под видом сотрудников госорганов или образовательных организаций.

В МВД уточнили, что мошенники входят в доверие к ребенку, чтобы выманить родительские деньги. В числе используемых ими фраз: «твои родители подозреваются в преступлении», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию», а также призыв «включить камеру для проведения обыска».

Правоохранительные органы рекомендуют не следовать указаниям от незнакомцев, которые просят перейти по ссылке, назвать номера банковских карт или код из смс, либо открыть «банковское приложение».

МВД также предупреждало о схеме мошенничества со «школьными психологами». Министерство советует в разговоре со злоумышленниками притворяться «неподходящей жертвой». Если же человек скомпрометировал свои учетные записи, у него есть время, чтобы снизить ущерб, предупреждало МВД.