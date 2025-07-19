В МВД рассказали о «золотом часе» после кражи данных мошенниками

Если человек стал жертвой мошенников и скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть время, чтобы снизить возможный ущерб, рассказали в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД. В полиции называют это «золотым часом» — по аналогии с термином в реаниматологии, когда первая помощь и лечение наиболее эффективны.

В случае, если скомпрометированы банковские данные, необходимо срочно сменить пароль, код доступа в банковское приложение, а также заморозить свои карты и счета. Также в полиции советуют связаться с кредитной организацией по горячей линии, и предупредить родных, близких и работодателя об утечке данных.

Если скомпрометированы учетные данные государственного интернет-сервиса, нужно также обратиться к банковскому сервису и сменить пароль и код доступа. Следует позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о возможной компрометации. Также в личном кабинете нужно проверять заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах. После этого стоит обратиться в МВД.

При краже мобильного номера злоумышленники смогут сбросить пароли и получать коды двухфакторной идентификации. В этом случае нужно связаться с мобильным оператором и следовать алгоритму действий, который предложит сотрудник. По возможности необходимо привязать сервисы, соцсети к другому номеру телефону и следить за приходящими SMS о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты.

При доступе преступников к соцсетям и мессенджерам необходимо поменять пароли, отключить все незнакомые и недоступные вам девайсы в списке привязанных устройств и предупредить круг контактов о том, что учетная запись могла быть взломана.