В Ярославской области ожидают сильный ветер, град и грозу

В Ярославской области 22 июля ухудшится погода, ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

С 06:00 до 21:00 местами по области и Ярославлю возможна гроза, которую может сопровождать ливень или сильный дождь. В отдельных районах ожидается град. При грозе усилится восточный ветер, порывы которого будут достигать 12-17 м/с.

В министерстве не рекомендуют находится вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций. Напомним, что 8 июля в регионе в результате прохождения грозового фронта было повалено множество деревьев, некоторые из них упали на автомобили, а в областном центре мальчик пострадал от падения столба.

Антон Голицын