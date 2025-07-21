В транспортном управлении Ростова-на-Дону объявили новые кадровые изменения

В Ростове-на-Дону должность директора МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» занял Валерий Лаптев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Господин Лаптев в 1999 году окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» и до января 2025 года проходил службу в органах внутренних дел Ростовской области. В 2018 году работал замначальником центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, а с марта 2022 года по январь 2025 — начальником учреждения. С февраля по июнь 2025 Валерий Лаптев работал в одном из автотранспортных предприятий в должности заместителя генерального директора по безопасности дорожного движения.

Константин Соловьев