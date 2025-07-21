Госдума позвала Шадаева для разъяснения штрафов за поиск экстремистских материалов

Государственная Дума пригласила на заседание главу Минцифры Максута Шадаева. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил господина Шадаева объяснить систему штрафов за поиск экстремистской информации и рекламу VPN-сервисов, которая предусмотрена в новом законопроекте, пишет ТАСС.

Законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов был внесен в октябре 2024 года группой депутатов. В первом чтении его приняли в январе этого года, во втором — 17 июля. Поправки об ответственности за поиск «заведомо экстремистских материалов» (ст. 13.53) дополняют КоАП РФ. Размер штрафа, согласно этим поправкам, составляет 3-5 тыс. руб.

Изменения также вносят в статью о нарушении законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ). За распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан от 50 до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.