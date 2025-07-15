Расследование дела против похищенного блогера Арега Щепихина завершено

Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя полтора месяца после его ареста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Безверхнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Щепихин

Фото: @theroyalfamilyofrussia Арег Щепихин

Фото: @theroyalfamilyofrussia

По словам адвоката обвиняемого, на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения.

Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера до 5 августа. Он обвиняется в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и возбуждении ненависти по признакам пола, расы, национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

Причиной ареста стали ролики с оскорблениями по национальному признаку, включая жителей Чечни. 3 июня на Ярославском вокзале его похитили неизвестные, затолкав в багажник Mercedes с номерами АМР, увезли за город, расспрашивали о связях с Украиной и оппозицией, после чего отпустили. Власти Чечни заявили о законности задержания. МВД задержало шестерых причастных, возбуждено дело о похищении и превышении полномочий.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сядут все».