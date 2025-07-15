Расследование дела против похищенного блогера Арега Щепихина завершено
Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя полтора месяца после его ареста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Безверхнего.
Арег Щепихин
Фото: @theroyalfamilyofrussia
По словам адвоката обвиняемого, на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения.
Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера до 5 августа. Он обвиняется в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и возбуждении ненависти по признакам пола, расы, национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).
Причиной ареста стали ролики с оскорблениями по национальному признаку, включая жителей Чечни. 3 июня на Ярославском вокзале его похитили неизвестные, затолкав в багажник Mercedes с номерами АМР, увезли за город, расспрашивали о связях с Украиной и оппозицией, после чего отпустили. Власти Чечни заявили о законности задержания. МВД задержало шестерых причастных, возбуждено дело о похищении и превышении полномочий.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сядут все».