Trump Media купила биткойны на $2 млрд

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которую контролирует семья президента США Дональда Трампа, сообщила, что купила биткойн и другие криптовалютные активы на общую сумму $2 млрд. После этого заявления акции компании выросли на 6%. Еще в мае TMTG объявила, что собирается привлечь $2,5 млрд для покупки криптовалюты, в том числе биткойна.

Сам Дональд Трамп неоднократно положительно высказывался о криптовалютах. В марте он объявил о создании стратегического резерва криптовалют страны и пообещал, что США станут их «мировой столицей».

18 июля господин Трамп подписал закон о новых правилах для криптовалют. Закон вводит меры защиты для потребителей в отношении стейблкойнов, обеспеченных долларом, и направлен на укрепление доверия к криптоиндустрии. После принятия закона капитализация мирового рынка криптовалют достигла рекордных $3,91 трлн.

Яна Рождественская