Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Аксае водитель грузовика погиб от удара током

В Аксае водитель грузовика «Scania» получил смертельный удар электрическим током. Об этом сообщает управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось сегодня, 21 июля, на улице Западная. Мужчина пытался подключить зарядное устройство к аккумулятору грузового автомобиля, но от полученного удара скончался до приезда скорой помощи. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Константин Соловьев

Новости компаний Все