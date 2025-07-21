В Аксае водитель грузовика погиб от удара током

В Аксае водитель грузовика «Scania» получил смертельный удар электрическим током. Об этом сообщает управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось сегодня, 21 июля, на улице Западная. Мужчина пытался подключить зарядное устройство к аккумулятору грузового автомобиля, но от полученного удара скончался до приезда скорой помощи. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Константин Соловьев