Елена Саенко: «Представленность бренда в соцсетях помогает раскрывать продукт»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Елена Саенко

Фото: Иоланта Даллада Спикер бизнес-завтрака Елена Саенко

Фото: Иоланта Даллада

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 17 июля провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стала руководитель проектов SMM-агентства «Лайка», эксперт в интернет-маркетинге Елена Саенко. Резидентам и гостям клуба она рассказала о том, как работает интернет-маркетинг, какие ниши занимает агентство и как взаимодействует с клиентами, а также о том, почему для продвинутых заказчиков важно задействовать все рекламные инструменты и продумывать коммуникацию с аудиторией в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Елены, чтобы маркетинг и реклама были эффективными, клиент должен понимать, какие смыслы он хочет донести

Фото: Иоланта Даллада По словам Елены, чтобы маркетинг и реклама были эффективными, клиент должен понимать, какие смыслы он хочет донести

Фото: Иоланта Даллада

Агентство «Лайка» занимается комплексным продвижением недвижимости в digital, в том числе SMM, контекстной рекламой, лидогенерацией. История команды «Лайки» началась 11 лет назад с небольшого проекта основателя агентства Василия Косарева, который запустил аккаунт волгоградского торгового центра в одной из популярных на тот момент социальных сетей. На тот момент никто и подумать не мог, что соцсети могут помогать в «продаже» недвижимости. Старт оказался настолько удачным, что после переезда Василия Косарева в Краснодар, ниша недвижимости стала основной для команды. Как отметила Елена Саенко, сегодня агентство, управляя каналами коммуникации с потенциальными потребителями, занимается двумя основными нишами в сфере недвижимости – это жилье и торговые центры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Саенко отмечает, что соцсети сегодня перестали быть витриной проекта

Фото: Иоланта Даллада Елена Саенко отмечает, что соцсети сегодня перестали быть витриной проекта

Фото: Иоланта Даллада

По словам Елены, чтобы маркетинг и реклама были эффективными, клиент-застройщик должен четко понимать, какие смыслы он хочет донести до аудитории, а также хорошо знать ее: из каких сегментов состоит и что для них важно. Разница для потребителей – в классе жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артем Григорьев — инвестор и предприниматель, резидент клуба Фото: Иоланта Даллада Зоя Савкина — маркетолог, резидент клуба Фото: Иоланта Даллада Наталия Старунская (справа) - владелица риелторской компании "Свои на юге", партнер и резидент клуба Фото: Иоланта Даллада Ирина Колесникова (справа) - основатель и руководитель мануфактуры мебели «RIGIDA», резидент клуба Фото: Иоланта Даллада Следующая фотография 1 / 4 Артем Григорьев — инвестор и предприниматель, резидент клуба Фото: Иоланта Даллада Зоя Савкина — маркетолог, резидент клуба Фото: Иоланта Даллада Наталия Старунская (справа) - владелица риелторской компании "Свои на юге", партнер и резидент клуба Фото: Иоланта Даллада Ирина Колесникова (справа) - основатель и руководитель мануфактуры мебели «RIGIDA», резидент клуба Фото: Иоланта Даллада

«При продвижении жилья эконом-класса мы делаем акцент на его стоимости и возможностях для покупки: рассрочке, программе льготной ипотеки и других опциях», – отметила Елена.

Соцсети сегодня перестали быть витриной проекта, отмечает Елена: «Представленность бренда в соцсетях помогает раскрывать продукт, достичь социального доверия с потребителем, говорить о преимуществах исходя из пользы для покупателя. А оценкой эффективности в коммуникации является не количество проданных квартир, а такие метрики, как вовлеченность и количество просмотров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Елена Саенко - руководитель проектов SMM-агентства «Лайка», эксперт в интернет-маркетинге; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Иоланта Даллада Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Елена Саенко - руководитель проектов SMM-агентства «Лайка», эксперт в интернет-маркетинге; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Иоланта Даллада

«Мы оцениваем количество показов, просмотров, заявок», – отмечает Елена Саенко.

Для каждого клиента формируется уникальная команда, которая на основе опыта, насмотренности и текущих тенденций на рынке готовит индивидуальное предложение с релевантным набором кейсов для быстрой оценки опыта. «На рекламном рынке сегодня очень высокая «зашумленность»: есть наружная реклама , различные виды онлайн-рекламы. Для клиентов, которые стремятся развиваться, нужно продумывать коммуникацию с аудиторией в целом и использовать все рекламные инструменты», – резюмировала Елена Саенко, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей клуба.

ИП Пшеничный