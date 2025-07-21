«Сбер» снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам на 1,5-2,5 п.п., следует из обновленных данных на сайте кредитной организации. Теперь максимальные 18% доступны только для депозитов сроком на четыре месяца.

Для вкладов «Лучший %» от 5 до 8 месяцев ставка теперь составляет 15,5%. От 9 месяцев до года — 14%. От 1 года 6 месяцев до двух лет ставка теперь на уровне 10%. На 3 года — 7,5%.

Доходность по «СберВкладу» снижена аналогично, однако ставки повышаются при соблюдении несколько условий. Среди них: сумма вложений от 1 млн руб., наличие подписки «СберПрайм» и выплата процентов в конце срока.

«Сбер» начал снижать ставки по вкладам в июне. Тогда объявлялось, что максимальная ставка по депозитам «Лучший %» и «СберВклад» составит 18% на срок 4–5 месяцев. По данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам крупнейших кредитных организаций в первой декаде июля впервые с сентября 2024 года оказалась ниже 18% годовых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставки идут вниз».