Сбербанк снижает ставки по вкладам и ипотеке

Сбербанк объявил о снижении ставок по накопительным вкладам, одновременно будут снижены ставки по ипотечным и потребительским кредитам.

С 30 июня будет снижена доходность продуктов линейки «СберВклад». Максимальная ставка по депозитам «Лучший %» и «СберВклад» составит 18% на сроки 4–5 месяцев, сообщили в пресс-службе.

В тот же день банк планирует снизить минимальную ставку по потребительским кредитам на один процентный пункт.

С 1 июля ставки по ипотеке будут снижены на 0,5–2 п. п. в зависимости от первоначального взноса. Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты под индивидуальное жилищное строительство быстровозводимых домов. Минимальная ставка на «Домклик» будет составлять 21,4%.