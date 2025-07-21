Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» доставили на предварительные слушания

Во 2-й Западный окружной военный суд доставили 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Сегодня там пройдет предварительное слушание. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Рассмотрением уголовного дела займется коллегия из трех судей. Всего Следственный комитет собрал 450 томов материалов в ходе расследования, включая вещественные доказательства.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. При стрельбе в концертном зале погибли 149 человек, трое пропали без вести. Ранены 609 человек.

Расследование дела закончили в июне этого года. Следствие пришло к выводу, что преступление заказало украинское руководство. В содеянном раскаялся один из исполнителей теракта, вину признали все четверо. Сегодня в Новосибирске приговорили к 14 годам колонии одного из пособников террористов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Четыреста томов террора».

Никита Черненко