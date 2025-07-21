Мосбиржа допустит акции Morgan Stanley и Estee Lauder к внебиржевым торгам

Мосбиржа (MOEX: MOEX) расширит список иностранных ценных бумаг, доступных на внебиржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

В частности, с 28 июля можно будет заключать сделки с акциями Morgan Stanley, Estee Lauder, Fox Corporation, BlackRock, Hewlett Packard Enterprise, SAP SE и Nio. Список ценных бумаг пополняется в том числе с учетом пожеланий участников торгов.

Мосбиржа запустила внебиржевые операции с заблокированными бумагами американских эмитентов 28 апреля. Квалифицированные инвесторы могут и покупать и продавать акции. Неквалифицированные — только продавать. Сделки с бумагами без листинга с расчетами через центрального контрагента можно заключать с 6:50 до 23:50 мск.

К настоящему времени общий объем торгов превысил 1,4 млрд руб. Сделки с иностранными бумагами в списке были заблокированы весной 2022 года, когда зарубежные депозитарии наложили ограничения на счета Национального расчетного депозитария.

Подробнее о торговле бумагами иностранных компаний — в материале «Ъ» «Игра с дисконтом».