В парках Краснодара на неделю остановят работу аттракционов из-за погоды

В парках Краснодара приостановят работу аттракционов в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает пресс-служба МБУК «Краснодарские парки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУ «Краснодарские парки» Фото: МБУ «Краснодарские парки»

Аттракционы не будут работать с 21 по 27 июля с 12:00 до 16:00. Решение обусловлено требованиями безопасности.

Перед посещением жителям Краснодара рекомендуют заранее узнавать расписание работы аттракционов в Городском саду, Чистяковской роще, Солнечном острове и парке имени 30-летия Победы.

Алина Зорина