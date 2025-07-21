Объятия довели до отставки

Глава Astronomer, которого поймали на измене во время концерта Coldplay, подал в отставку. Ранее компания начала внутреннее расследование инцидента в Бостоне. На «камеру поцелуев» попал момент, как Энди Байрон обнимал директора по персоналу Astronomer Кристин Кэбот. Увидев себя на экране, женщина закрыла лицо руками и отвернулась, а мужчина спрятался за ограждением. И пока фанаты Coldplay грустно отмечают, что группа много лет не выпускала ни одного сингла, а тут сразу четыре, юристы предрекают Astronomer серьезные репутационные потери. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео Kiss cam Фото: Кадр из видео Kiss cam

Инцидент на концерте Coldplay произошел еще среду, но, как шутят пользователи соцсетей, интернет уже не остановить. Число просмотров видео с неловкой попыткой спрятаться от камеры уже перевалило за 100 млн. И это не считая мемов, которые разошлись по всему миру, и репортажей, которые прошли почти по всем американским телеканалам, а некоторые и с плашкой breaking news. В бывшем Twitter даже придумали новый глагол «to be coldplayed». То есть появиться в неподходящем месте, в неподходящее время с неподходящим человеком.

При этом по закону, чтобы стать героем «камеры поцелуев», люди должны дать устное согласие либо отметить такой пункт при покупке билета, отмечает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Сотрудник на концерте заранее должен договариваться со зрителями о том, что их будут снимать во время поцелуя. Причем если они говорят нет, он сразу же уходит, только так это может сработать, чтобы все было законно. Возможно, организаторы иногда нарушают, экономят. Если вы снимаете людей на публичных мероприятиях, это делать можно, кроме случаев, когда частное лицо является центром композиции».

В соцсети интимный момент попал благодаря одной из посетительниц концерта Coldplay. В теории, по словам юристов, CEO и директор по персоналу Astronomer могли бы подать на нее в суд за нарушении частной жизни. Но девушка уже заявила, что не знала, кто эти люди, и будь их реакция другой, ролик публиковать бы не стала. Согласно американским законам, нарушений здесь нет. А потенциальные требования удалить ролик из сети запустит «эффект Барбары Стрейзанд».

Самому Байрону, кроме увольнения, грозят и серьезные финансовые потери, отмечает управляющий партнер бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. В США распространены договоры о запрете на отношения между руководителями и подчиненными. Впрочем, едва ли до этого дойдет, считает гендиректор пиар-агентства Comunica Михаил Умаров:

«Нет плохого пиара, кроме некролога. И это тот случай.

С точки зрения морально-нравственного, ценностного фона компания очень быстро справилась с ситуацией, поэтому какие-то инвесторы даже, возможно, придут, просто узнав о том, что такая компания есть. Но, возможно, будут вопросы в части, будет ли продолжаться расследование. Если человек придет из старшего менеджмента, который уже работает в компании, наверное, к нему будет больше вопросов».

Astronomer — некогда малоизвестная частная компания, в 2022-м получила статус «единорога» с оценочной стоимостью более чем в $1 млрд. А недавно привлекала финансирование в $93 млн, пишет Fortune. В компании уже заверили, что обязанности руководителя временно будет исполнять ее соучредитель и главный директор по продуктам Пит Деджой. Байрон и Кэбот без работы тоже не останутся, считает управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский: «Очевидно, что этим двум ребятам будет тяжело. Если же говорить про юридическую часть, им ничего особо не грозит, если только не "прилетит" самой компании.

Тогда она может попробовать подать вторичный иск на свой топ-менеджмент, чтобы каким-то образом компенсировать ущерб. Но как управленцы они хуже не стали. Есть люди, которые решат этим воспользоваться, особенно учитывая потенциальный дисконт на них сейчас».

The New York Post пишет, что муж Эндрю Кэбот — гендиректор компании по производству спиртных напитков. Инцидент они, как и Энди Байрон и его супруга, не комментировали. Пользователи соцсетей тем временем отчаянно просят выдать премию оператору на концерте Coldplay, а Netflix снять про это сериал.

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Екатерина Вихарева