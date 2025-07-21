Ростовская область предложила увеличить лимит земли для ЛПХ до 5 га

Заксобрание Ростовской области готовит обращение в федеральные органы власти с просьбой увеличить максимально допустимую площадь земельных участков для ЛПХ с 2,5 га до 5 га. Об этом сообщаеет пресс-служба донского парламента со ссылкой на вице-спикера Вячеслава Василенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По словам господина Василенко, Ростовская область входит в десятку лидеров России по животноводству, поголовью крупного и мелкого рогатого скота, а также по численности птицы. При этом основную долю сельскохозяйственных животных выращивают в личных подсобных хозяйствах: 57% крупного рогатого скота, 60% дойного стада, почти 70% овцеводства и треть всей птицы.

Однако в регионе наблюдается негативная тенденция — сокращение поголовья крупного рогатого скота, что влияет на объемы производства молока. Среди основных причин — недостаточная обеспеченность кормами и ограниченный доступ к землям для выпаса.

«В марте 2025 года донские депутаты уже увеличили максимальный размер общей площади земельных участков для одного гражданина с 1 га до 2,5 га. Однако этих мер оказалось недостаточно. Сегодня мы сталкиваемся с ограничениями федерального уровня, поскольку текущая норма законодательства не позволяет установить более высокий лимит»,— приводятся в сообщении слова парламентария.

Вице-спикер также отметил, что на муниципальном уровне можно использовать публичный сервитут. Согласно ст. 23 Земельного кодекса РФ, органы местного самоуправления вправе устанавливать его без изъятия земельных участков в интересах местного населения для целей сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.

Валентина Любашенко