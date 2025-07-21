Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест по делу о получении взяток

Мосгорсуд продлил на три месяца (до 23 октября) срок содержания в СИЗО бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, сообщило ТАСС. Арест связан с делом о получении взяток. Ранее фигуранта уже признали виновным в растрате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как считает следствие, бывший замминистра получил взятки на 1,185 млрд руб. в виде строительства и реставрации объектов недвижимости, которыми владеет его семья. Фигурант получил их от главы компании «Олимситистрой» Александра Фомина.

Кроме того, в июне дело дополнили эпизодом получения 152 млн руб. представителей сельхозпредприятия «Русское село». Оно связано с поставками овощных консервов. Однако экс-замминистра пока не предъявили обвинения по этому случаю.

В начале июля Тимуру Иванову и его подчиненному Антону Филатову назначили 13 и 12,5 лет колонии по делу о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы. Кроме того, фигуранты вывели около 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Осужденные вину не признали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову нашли срок в банке».

Никита Черненко