Подчиненному экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова дали 12,5 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима бывшего подчиненного заместителя министра обороны Тимура Иванова — экс-руководителя компании «Оборонлогистика» Антона Филатова. Он проходил вторым обвиняемым по делу о растрате и выводе денег из банка «Интеркоммерц». Ему также назначили штраф в 25 млн руб.

ООО «Оборонлогистика» — дочка подведомственной Минобороны АО «Оборонстрой». В последней Иванов занимал пост гендиректора. В апреле-июне 2015 года фигуранты купили два парома для Керченской переправы за €12,4 млн через компанию Tourinvest Services Limited. В октябре через «Оборонлогистику» судна выкупили, получив ту же сумму средств от государства. Однако тогда курс евро значительно вырос, за счет чего разница между стоимостью судов составила 216,6 млн руб.

Тимуру Иванову суд назначил 13 лет общего режима, два года ограничения свободы и штраф в 100 млн руб. Его лишили всех госнаград и запретили занимать административные должности на четыре года. Защита осужденного заявила о несогласии с приговором и планах обжаловать его в апелляционном суде. Господин Иванов все еще проходит обвиняемым в получении двух взяток: на 1,2 млрд руб. и 152 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тимура Иванова готовят к общему режиму».

Никита Черненко