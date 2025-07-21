Жителя Адыгеи осудили за избиение сотрудника ДПС

В Краснодаре суд вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю Адыгеи. Он признан виновным по ч. 1 cт. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе следствия установлено, что ночью 29 июня 2023 года, когда фигурант и два его товарища ехали на автомобиле по улице Тургенева, их остановили сотрудники ДПС. Между жителями Адыгеи и сотрудниками полиции произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес травмы одному из полицейских.

Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком год и два месяца с отбиванием наказания в колонии-поселении.

Софья Дарманьян