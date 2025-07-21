На Дону МРОТ для работников внебюджетной сферы составляет 26,9 тысяч рублей
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить минимальный размер оплаты труда с первого января 2026 года в размере 27,1 тыс. руб. Рост составит 20,7%. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, регионы могут назначать свой МРОТ, но не меньше федерального уровня. В Ростовской области в 2025 году он составляет 22,4 тыс. руб. в месяц для работников бюджетной сферы и 26,9 тыс. руб. для внебюджетных организаций.
«Размер минимальной оплаты труда устанавливают по всей России законом № 82-ФЗ. При очередном повышении в него вносят изменения, обычно один раз в год. Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения Президента по опережающему росту МРОТ»,— приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.