На Дону МРОТ для работников внебюджетной сферы составляет 26,9 тысяч рублей

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить минимальный размер оплаты труда с первого января 2026 года в размере 27,1 тыс. руб. Рост составит 20,7%. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, регионы могут назначать свой МРОТ, но не меньше федерального уровня. В Ростовской области в 2025 году он составляет 22,4 тыс. руб. в месяц для работников бюджетной сферы и 26,9 тыс. руб. для внебюджетных организаций.

«Размер минимальной оплаты труда устанавливают по всей России законом № 82-ФЗ. При очередном повышении в него вносят изменения, обычно один раз в год. Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения Президента по опережающему росту МРОТ»,— приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Валентина Любашенко