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Курская область получит 6,6 млрд рублей на жилищные сертификаты

Кабмин дополнительно направит 6,6 млрд руб. на выдачу жилищных сертификатов жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Выделенная сумма компенсирует утрату 1 027 жилых помещений. Об этом заявили в правительстве региона.

По словам областных властей, выдача сертификатов возобновится после заключения соответствующего соглашения с Министерством строительства России. Приостановка была связана с необходимостью отчитаться о средствах, выделенных в 2024 году.

Этим летом стало известно о выборе проектов по строительству в регионе коттеджных поселков для вынужденных переселенцев: в июне в отборе победил местный застройщик КПД имени Дериглазова, в июле — структура московской группы «Профит». По мнению властей региона, текущие темпы строительства не соответствуют потребностям населения, поэтому возведение коттеджных поселков решит проблему нехватки жилплощади.

Кабира Гасанова