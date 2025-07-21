Курские власти объяснили задержку с выдачей жилищных сертификатов

Задержка с выдачей жилищных сертификатов связана с необходимостью отчитаться за средства, выделенные в 2024 году, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на очередном заседании регионального правительства.

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«Средства федерального бюджета, конечно, требуют особого контроля. Это вызвало необходимость определенных дополнительных действий»,— подчеркнул глава региона.

Как рассказал врио заместителя губернатора Владимир Базаров, по решению федерального правительства, Курской области выделяются средства на 1 027 жилищных сертификатов.

«На этой неделе мы заключим соглашение с Министерством строительства и начнем выдавать сертификаты»,— пообещал чиновник.

В начале июля стало известно, что московское ООО «Профит гудс» — структура финансово-промышленной группы «Профит» — построит коттеджный поселок для вынужденных переселенцев в Фатежском районе Курской области.

Юрий Голубь