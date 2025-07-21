За лето на Ямале обновят свыше 160 км дорог

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) этим летом планируют обновить более 160 км дорог, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

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Глава региона рассказал о процессе ремонта окружных дорог. «Особое внимание трассе Надым — Салехард. За сезон, в том числе и благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сократим участки без асфальта вдвое. Останется сделать всего 50 км»,— рассказал господин Артюхов.

Как рассказал Дмитрий Артюхов, на дороге Коротчаево — Новый Уренгой ремонтируют мосты, снимают старые плиты и строят 40 км дороги практически с нуля. Он отметил, что на этот участок часто жаловались жители, подчеркнув, что в наличии проблем с проездом убедился лично. Власти планируют полностью привести участок в порядок в течение трех лет.

В городах и поселках Ямала также обновляют дороги, включая проезды, тротуары и инженерные сети. Дорожные работы идут круглосуточно, чтобы успеть отремонтировать как можно больше дорог за короткое северное лето.

Напомним, в конце мая на Ямале стартовали дорожные работы — планируется отремонтировать 74 км муниципальных дорог. В этом году основой акцент сделан на три города-юбиляра — Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард, но работы охватят все населенные пункты. В Салехарде в течение сезона собираются отремонтировать 21 участок общей протяженностью почти 12,3 км.

Ирина Пичурина