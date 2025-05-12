В Салехарде в летний сезон отремонтируют 12,3 км дорог

В начале лета в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) стартуют дорожные работы. В течение сезона в регионе собираются отремонтировать 21 участок общей протяженностью почти 12,3 км, сообщили в правительстве ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Во дворах домов на ул. Броднева, 48а, 50 и ул. Зои Космодемьянской, 63, 65, 67 также заменят асфальт, установят фонари и камеры видеонаблюдения. «К своему 430-летию Салехард подошел современным и комфортным северным городом. Важно, чтобы он соответствовал статусу столицы нашего региона. Для этого уже построили и продолжаем возводить социальные объекты высокого уровня, новое капитальное жилье. Для высокого качества жизни салехардцев не менее важны ровные дороги, благоустройство и уют на улицах города — в юбилейный год уделим этому особое внимание»,— сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Кроме того, в юбилейный для города год продолжается работа по реставрации объектов культурного наследия (ОКН): например, Дом инородческих управ 1901 года постройки разобрали полностью и сейчас собирают заново с использованием оригинальных конструктивных элементов и добавлением воссозданных частей, которые были утрачены.

Под Острогом реставрируется мерзлотник: он готов более чем наполовину, готова система термостабилизации. К концу года здесь появится уникальный музей вечной мерзлоты. На территории Обдорского острога построят новое просторное здание кузни, где станет возможно проводить групповые занятия для детей и взрослых. Она появится на новом месте, чтобы снизить давление на грунт над входом в мерзлотник.

На дамбе восстанавливают водопропускные сооружения, которые полностью износились за 20 лет. Работы планируется завершить в ноябре — после их завершения можно будет регулировать уровень воды в реке Преображенка.

Ирина Пичурина