В Москве из-за ливней перекрыли четыре трассы

Дептранс Москвы сообщил, что на фоне ливней пробки на дорогах в городе оцениваются в 5 баллов. На четырех дорогах полностью перекрыто движение. На Каширском шоссе из-за дождей на проезжую часть сошел оползень, передает агентство «Москва».

По данным Дептранса, из-за непогоды временно нет движения:

на Волоколамском шоссе в районе дома 142;

на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1;

в Проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная).

Госавтоинспекция уточнила, что в связи с провалом дорожного полотна также перекрыто движение по улице Тихая. На месте ЧП работают городские службы, водителям советуют объезжать этот участок.

По информации синоптиков, сегодня ночью в Москве выпало 58% от месячной нормы осадков. Дептранс предупредил о задержках наземного транспорта и призвал горожан пересесть на метро. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.