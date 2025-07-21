Дептранс призвал москвичей сегодня ездить на метро

Столичный департамент транспорта призвал жителей и гостей столицы для передвижения по городу в понедельник пользоваться метрополитеном. В Центре организации дорожного движения сообщили, что синоптики прогнозируют продолжение ливней до конца дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Сегодня быстрее на метро», — говорится в сообщении Дептранса.

По данным ЦОДД, по состоянию на 10:00 мск дорожная ситуация оценивалась в 5 баллов. Из-за погодных условий временно было перекрыто движение на Шелепихинской набережной, в районе дома 2А, строение 3. В районе дома 32, строение 6 на Шмитовском проезде движение уже восстановили.

«Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города,— отметили в Дептрансе, — и на вылетных магистралях по направлению в область». Московские власти предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта.