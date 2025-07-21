В Москве за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве за ночь выпало 58% от месячной нормы осадков. В подмосковной Коломне, по его данным, — почти месячная норма (94%).

В аэропортах московского узла задержек из-за ливня нет, а те, что есть, объясняют планом «Ковер» — опасность атаки беспилотников. Пресс-служба аэропорта «Шереметьево» из-за ливня рекомендовала пассажирам пользоваться «Аэроэкспрессом» и приезжать в аэропорт заранее.

Согласно сервису «Яндекс карты», по данным на 11:20, ситуация на дорогах оценивалась в четыре балла. Самая большая пробка образовалась в районе Тульской эстакады: движения почти нет от метро «Автозаводская» до «Ленинского проспекта» и от «Крымской» до «Тульской».

В Наро-Фоминском районе Подмосковья из-за ливня ночью обрушился бетонный мост. Причина — размытие опор, сообщили ТАСС в оперативных службах. Местные власти пообещали его быстро восстановить. От сообщения отрезаны три населенных пункта — деревня Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Московская железная дорога сообщила, что пешеходный тоннель на станции Павшино (МЦД-2) затопило, он закрыт. Воду откачивают при помощи насосов и мотопомп.