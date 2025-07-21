Новым руководителем «Яроблводоканала» стал нижегородец

Исполнять обязанности директора госпредприятия Ярославской области «Яроблводоканал» (бывший «Северный водоканал») с сегодняшнего дня будет Сергей Плаксин. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

В правительстве отметили, что господин Плаксин имеет большой опыт работы в ЖКХ. «До настоящего времени возглавлял Городской водоканал г. Кстово Нижегородской области. Также занимался строительством, эксплуатацией, проектированием объектов энергетики и теплоэнергетики»,— сообщили в правительстве региона.

Напомним, в марте бывший директор государственного предприятия «Яроблводоканал» Дмитрий Зверев был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности. С февраля ио директора был Дмитрий Шибаев.

Антон Голицын