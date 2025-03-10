Суд арестовал экс-директора «Яроблводоканала»

В Ярославле арестован бывший директор государственного предприятия «Яроблводоканал» (бывший «Северный водоканал») Дмитрий Зверев. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Зверев

Фото: скриншот передачи телеканала «Первый ярославский» Дмитрий Зверев

Фото: скриншот передачи телеканала «Первый ярославский»

Господин Зверев обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности (п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ). Арестовывал экс-директора Кировский районный суд Ярославля 5 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в феврале Дмитрий Зверев был отстранен от исполнения обязанности гендиректора в связи с проведением служебной проверки. Он возглавлял предприятие с 20 июня 2024 года.

Антон Голицын