Директора департамента ЖКХ Новочеркасска заподозрили в превышении полномочий

Сотрудника администрации города Новочеркасска заподозрили в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Как стало известно «Ъ-Ростов» из собственного источника в правоохранительных органах, речь идет о Данииле Седых. По данным сайта администрации Новочеркасска он занимает должность директора городского департамента ЖКХ.

«По данным следствия, в 2024 году фигурант под угрозой неоплаты уже выполненных работ на 45 миллионов рублей и отстранения от будущих аукционов заставил директора подрядной организации бесплатно убрать городской сквер. Работы, проведенные без договора, обошлись фирме более чем в 800 тыс. руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в январе 2025 года подозреваемый продолжил шантаж и потребовал от предпринимателя продолжить бесплатную уборку, теперь уже городских улиц. Организация вновь выполнила работы без договора и компенсации.

В отношении Даниила Седых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн