Госдума приняла поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и получение доступа к ним. Также депутаты одобрили наказания за рекламу VPN-сервисов, новая статья 13.52 КоАП устанавливает штрафы за неисполнение владельцами анонимайзеров порядка взаимодействия с Роскомнадзором. За нарушение закона последует ответственность в виде административного штрафа от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от статуса лица. Теперь депутатам предстоит утвердить весь законопроект во втором и третьем чтении. Новации комментирует адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края, председатель Ставропольского регионального отделения Федерального союза адвокатов России Нарине Айрапетян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

К экстремистским относятся материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности, в том числе призывающие к осуществлению или оправдывающие экстремистскую деятельность, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей организаций и движений, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, а также публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Сейчас в федеральном списке экстремистских материалов, ведение которого осуществляет Минюст, 5473 записи. Этот список постоянно пополняется, в него включаются не только текстовые публикации, но и аудио и видео-контент. Доступ к ресурсам, содержащим экстремистские материалы, заблокирован.

Предполагается, что случайный "заход" на нежелательный ресурс не будет наказуем. Ответственность наступит лишь при умышленном поиске материалов экстремистского характера. С учетом имеющихся блокировок поиск не будет заключаться в одном лишь введении в поисковик соответствующего запроса. Это должен быть ряд действий, направленный на обход различных препятствий.

При таких обстоятельствах, если доступ к информации не затруднен, то есть ресурсы не заблокированы Роскомнадзором, ответственность не должна последовать. Полагаю, что на практике возникнут некоторые сложности, связанные с тем, что очевидно экстремистского толка ресурсы могут быть еще не заблокированы по каким-то причинам, соответственно, доступ к ним не затруднен. Будет ли гражданин привлечен к ответственности в такой ситуации покажет лишь время и сложившаяся практика правоприменения.

Следует также отменить, что подобного рода ответственность является новшеством, так как ранее ответственность наступала лишь за распространение, а не за поиск информации экстремистского содержания. Считаю, что доказывание умысла не должно быть формализовано. Необходимы четкие разработанные критерии для разграничения формы вины.

Важно также отметить, что доступ в запрещенные социальные сети и мессенджеры также не будет караться. Для определения же рекламного характера публикаций неминуемо понадобится лингвистическая экспертиза, так как выражение мнения относительно сервиса VPN, например, не должно рассматриваться как реклама».