Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Предполагается, что случайный "заход" на нежелательный ресурс не будет наказуем»

Адвокат Нарине Айрапетян — о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов

Госдума приняла поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и получение доступа к ним. Также депутаты одобрили наказания за рекламу VPN-сервисов, новая статья 13.52 КоАП устанавливает штрафы за неисполнение владельцами анонимайзеров порядка взаимодействия с Роскомнадзором. За нарушение закона последует ответственность в виде административного штрафа от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от статуса лица. Теперь депутатам предстоит утвердить весь законопроект во втором и третьем чтении. Новации комментирует адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края, председатель Ставропольского регионального отделения Федерального союза адвокатов России Нарине Айрапетян.

Фото: из архива эксперта

Фото: из архива эксперта

К экстремистским относятся материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности, в том числе призывающие к осуществлению или оправдывающие экстремистскую деятельность, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей организаций и движений, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, а также публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Сейчас в федеральном списке экстремистских материалов, ведение которого осуществляет Минюст, 5473 записи. Этот список постоянно пополняется, в него включаются не только текстовые публикации, но и аудио и видео-контент. Доступ к ресурсам, содержащим экстремистские материалы, заблокирован.

Предполагается, что случайный "заход" на нежелательный ресурс не будет наказуем. Ответственность наступит лишь при умышленном поиске материалов экстремистского характера. С учетом имеющихся блокировок поиск не будет заключаться в одном лишь введении в поисковик соответствующего запроса. Это должен быть ряд действий, направленный на обход различных препятствий.

При таких обстоятельствах, если доступ к информации не затруднен, то есть ресурсы не заблокированы Роскомнадзором, ответственность не должна последовать. Полагаю, что на практике возникнут некоторые сложности, связанные с тем, что очевидно экстремистского толка ресурсы могут быть еще не заблокированы по каким-то причинам, соответственно, доступ к ним не затруднен. Будет ли гражданин привлечен к ответственности в такой ситуации покажет лишь время и сложившаяся практика правоприменения.

Следует также отменить, что подобного рода ответственность является новшеством, так как ранее ответственность наступала лишь за распространение, а не за поиск информации экстремистского содержания. Считаю, что доказывание умысла не должно быть формализовано. Необходимы четкие разработанные критерии для разграничения формы вины.

Важно также отметить, что доступ в запрещенные социальные сети и мессенджеры также не будет караться. Для определения же рекламного характера публикаций неминуемо понадобится лингвистическая экспертиза, так как выражение мнения относительно сервиса VPN, например, не должно рассматриваться как реклама».

Новости компаний Все