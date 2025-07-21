Около 1,5 тыс. человек намерены участвовать в муниципальных выборах в Хакасии

В Республике Хакасия завершилась подача заявлений на участие в муниципальных выборах. По данным избирательной комиссии региона, в общей сложности подано более 1,5 тыс. заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Более 900 претендентов представляют политические партии, около 600 являются самовыдвиженцами. Из общего количества заявленных партийных кандидатов 43% выдвинуты «Единой Россией». На долю ЛДПР приходится 26%, КПРФ — 18%. Остальные политические партии заметно отстали. В их числе, «Новые люди» (7%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (4%), а также «Коммунисты России», «Родина» и Партия за справедливость!

Процедура регистрации кандидатов завершится в конце июля.

По данным республиканского избиркома, в Хакасии проходят 125 избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления. Жителям республики предстоит избрать 41 главу и 856 депутатов.

Валерий Лавский