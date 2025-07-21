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Коммерсантъ FM
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Минтруд предложил повысить МРОТ в 2026 году до 27 тыс. рублей

Минтруд предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году на уровне 27 093 руб. Это на 20,7% больше, чем сейчас (22 440 руб.). По данным ведомства, повышение МРОТ затронет 4,6 млн россиян.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 4 августа.

Правительство ежегодно устанавливает МРОТ с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер выплат не ниже 48% медианной зарплаты за минувший год. Президент Владимир Путин поручил повысить показатель до 35 тыс. руб. к 2030 году. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что правительство повышает размер выплат «последовательными» темпами, опережающими инфляцию.

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