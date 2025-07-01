Мишустин заявил о повышении МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется увеличить до 35 тыс. руб. к 2030 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он сказал, что правительство повышает размер выплат «последовательными» темпами, опережающими инфляцию.

«С января он прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 руб. В следующем году нужен не меньший рост. Это очень важно для порядка 4 млн человек, чьи заработные платы привязаны к такому показателю», — заявил премьер на стратегической сессии правительства (цитата по сайту правительства).

В июле 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года индексация МРОТа будет соотноситься с медианной зарплатой и составит 48% от нее. Тогда же господин Путин постановил увеличить эти выплаты к 2030 году до 35 тыс. руб. в месяц.