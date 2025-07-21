На Дону директора коммерческой фирмы заподозрили в хищении 17 млн рублей у РЖД

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области выявили хищение более 17,9 млн руб. у АО «ФПК» (учредитель – АО «РЖД»), выделенных по госпрограмме «Развитие транспортной системы России». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Оперативниками установлено, что руководитель коммерческой организации в составе организованной группы из числа сотрудников Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» похитил бюджетные средства, предназначенные для строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объекту «Реконструкция зарядных колонок на ст. «Адлер» Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Фигурант подделал акты о стоимости поставляемого оборудования и проведения пусконаладочных работ. Ущерб ООО «РЖД» составил более 17,9 млн руб.

Основной фигурант дела задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». На время следствия подозреваемый помещен под стражу.

Наталья Белоштейн