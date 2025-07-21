Главу ювелирной компании Darvol приговорили к 7 годам за мошенничество

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор владелице ювелирной компании Darvol Дарье Спиридоновой. Ее признали виновной в двух эпизодах крупного мошенничества и 17 эпизодах — особо крупного (ч. 3, 4 ст. 159 УК). Фигурантку посадили на семь лет общего режима, передает корреспондент "Ъ".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Спиридонова в зале суда

Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда Дарья Спиридонова в зале суда

Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда

Суд установил, что осужденная обещала своим знакомым купить ювелирные изделия за их счет. Однако после получения денег госпожа Спиридонова не выполняла свои обязательства. Всего она более 200 млн руб. у 19 клиентов. Среди них, в частности, была модель Ясмина Муратович.

Дарью Спиридонову отправили под домашний арест в феврале 2023 года. В октябре того же года прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вину фигурантка не признала.

Никита Черненко