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В Краснодаре после конфликта на Красноармейской произошла погоня со стрельбой

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия, произошедшей в ночь на 13 июля в центре города. По данным полиции, инцидент начался с конфликта между двумя местными жителями на улице Красноармейской. После словесной перепалки один из участников попытался покинуть место происшествия, однако второй, решив продолжить разбирательство, начал преследование.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время погони произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого преследователь произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля оппонента из травматического пистолета. В результате оперативных действий полиции стрелявший был установлен и доставлен в отдел для допроса, оружие изъято.

Следственные действия продолжаются, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Вячеслав Рыжков

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