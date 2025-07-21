В Краснодаре после конфликта на Красноармейской произошла погоня со стрельбой

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия, произошедшей в ночь на 13 июля в центре города. По данным полиции, инцидент начался с конфликта между двумя местными жителями на улице Красноармейской. После словесной перепалки один из участников попытался покинуть место происшествия, однако второй, решив продолжить разбирательство, начал преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время погони произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого преследователь произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля оппонента из травматического пистолета. В результате оперативных действий полиции стрелявший был установлен и доставлен в отдел для допроса, оружие изъято.

Следственные действия продолжаются, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Вячеслав Рыжков