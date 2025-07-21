В Краснодаре после конфликта на Красноармейской произошла погоня со стрельбой
В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия, произошедшей в ночь на 13 июля в центре города. По данным полиции, инцидент начался с конфликта между двумя местными жителями на улице Красноармейской. После словесной перепалки один из участников попытался покинуть место происшествия, однако второй, решив продолжить разбирательство, начал преследование.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Во время погони произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого преследователь произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля оппонента из травматического пистолета. В результате оперативных действий полиции стрелявший был установлен и доставлен в отдел для допроса, оружие изъято.
Следственные действия продолжаются, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).