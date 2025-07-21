В Ростовской области лизинговый портфель «РЛК» увеличился на 15% за год

В Ростовской области 2025 году готовится ряд соглашений по заключению договоров лизинга с начинающими предпринимателями. В 2024 году со стартаперами было подписано пять соглашений лизинга на общую сумму около 22,8 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», всего АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области» по итогам 2024 года заключила 92 договора на сумму свыше 350 млн руб., что на 15% превысило показатели 2023 года. Эта мера поддержки позволила донским предпринимателям приобрести более 110 единиц высокотехнологичного оборудования и техники.

«Лизинг является динамично развивающимся инструментом финансирования основных фондов бизнеса. С 2018 года компанией заключено свыше 450 договоров, поддержка оказана более 340 организациям и предпринимателям области. Лизинговый портфель превысил 1 млрд руб., продемонстрировав рост на 25% к показателям 2023 года. Бизнесу передано более 790 предметов лизинга»,— прокомментировали «Ъ-Ростов» в минэкономразвития.

В линейке лизинговых продуктов АО «РЛК РО» представлены: «Основной», «Приоритетный», «Инвестиционный», «Донской бренд», «Специальный», «Бережливый». В 2024 году разработан и внедрен новый продукт «Интеллектуальный».

«Данный продукт предоставляет выгодные условия для приобретения современного оборудования российского или иностранного производства, необходимого для реализации инновационных проектов и повышения конкурентоспособности Ростовской области в сфере ИТ-технологий»,— приводятся в сообщении слова генерального директора АО «РЛК РО» Сергея Гайдункова.

Валентина Любашенко