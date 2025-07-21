Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ пресекла хищение бюджетных средств при работах на вокзале Адлера

Управление ФСБ по Ростовской области пресекло хищение бюджетных средств, выделенных акционерному обществу «Федеральная пассажирская компания» (входит в структуру ОАО «РЖД») в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России». Как сообщили в ведомстве, в мошеннической схеме участвовали сотрудники Северо-Кавказской железной дороги совместно с представителями подрядной коммерческой организации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, злоупотребления были допущены при реализации проекта по реконструкции зарядных колонок на станции Адлер. Установлено, что участники схемы завысили стоимость оборудования и объем выполненных работ, подделав соответствующие акты. В результате действий организованной группы ущерб составил свыше 17,7 млн руб.

По материалам, собранным ФСБ и переданным в Управление на транспорте МВД по Южному федеральному округу, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Основной фигурант задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех соучастников и возможных дополнительных эпизодов.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все