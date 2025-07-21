ФСБ пресекла хищение бюджетных средств при работах на вокзале Адлера

Управление ФСБ по Ростовской области пресекло хищение бюджетных средств, выделенных акционерному обществу «Федеральная пассажирская компания» (входит в структуру ОАО «РЖД») в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России». Как сообщили в ведомстве, в мошеннической схеме участвовали сотрудники Северо-Кавказской железной дороги совместно с представителями подрядной коммерческой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, злоупотребления были допущены при реализации проекта по реконструкции зарядных колонок на станции Адлер. Установлено, что участники схемы завысили стоимость оборудования и объем выполненных работ, подделав соответствующие акты. В результате действий организованной группы ущерб составил свыше 17,7 млн руб.

По материалам, собранным ФСБ и переданным в Управление на транспорте МВД по Южному федеральному округу, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Основной фигурант задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех соучастников и возможных дополнительных эпизодов.

Вячеслав Рыжков