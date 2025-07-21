На Кубани продлили штормовое предупреждение

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемым комплексом метеорологических явлений. В регионе прогнозируют серьезное ухудшение погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с ухудшением погодных условий власти настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. Как сообщили в ведомстве, до конца суток 21 июля, а также ночью и утром 22 июля в юго-восточных районах региона прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и порывистый ветер со скоростью 20–23 м/с.

Софья Дарманьян