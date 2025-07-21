Red Wings запускает рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга. Авиасообщение по этим направлением начнется в августе. Информация появилась на сайте авиаперевозчика.

Из Казани Red Wings будет выполнять рейсы с 6 августа. Цена билета на эту дату составляет от 17 тыс. руб. Полеты будут выполняться каждые два дня.

Из Екатеринбурга рейсы запускают 8 августа. Стоимость — от 19,2 тыс. руб. Периодичность полетов — раз в три дня.

Рейсы на курорт также запустили «Аэрофлот» и S7. После возобновления авиасообщения с Геленджиком спрос на отдых на этом направлении вырос на 30–50%. По данным сервисов бронирования, город сразу поднялся с 16-го на 9-е место в рейтинге популярных летних курортов России, уступив только Сочи и Сириусу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги, упавшие с неба».